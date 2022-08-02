В Гарадагском районе в порту Пута произошел пожар на корабле.
На место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Возгорание было потушено.
В Гарадагском районе в порту Пута произошел пожар на корабле.
На место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Возгорание было потушено.
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