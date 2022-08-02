Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружёный кукурузой, прибыл в Стамбул.
«Сухогруз RAZONI с кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте», — заявило турецкое оборонное ведомство.
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022
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