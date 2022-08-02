Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара встретился с доктором Жаклин Келлон, совершившей визит в Азербайджан. Доктор Ж.Келлон является руководителем Управления экспортного контроля и сотрудничества Государственного департамента международной безопасности и ядерного нераспространения, а также Программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS).

Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане

«США являются партнером Азербайджана по пограничной и морской безопасности в Каспийском море. Продолжаем поддерживать возможности Азербайджана по предотвращению распространения оружия массового поражения и контрабанды наркотиков», — отмечается в заявлении.