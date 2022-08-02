Украина сообщила об участии в организации возможности реверсных поставок газа по Трансбалканскому коридору. Ранее, до запуска «Турецкого потока», по этому маршруту российский газ транспортировался на юг Европы и в Турцию.

Как сообщается на сайте оператора ГТС Украины (ОГТСУ), с 1 августа обеспечена возможность увеличения объемов измерения природного газа в точке соединения с Молдовой в 1,5 раза.

Как отметили в компании, увеличение объемов измерения природного газа в перспективе открывает более широкие возможности как для украинских, так и для европейских трейдеров. Так, заказчики стран ЕС смогут импортировать через Трансбалканский коридор газ из СПГ-терминалов в Греции и Турции через территорию Украины в Венгрию, Словакию, Польшу.

По информации оператора, потенциально мощность газопровода можно расширить до 20 млрд кубометров в год.

«Еще одним возможным источником поставки газа по Трансбалканскому коридору может стать Азербайджан, который также заинтересован в расширении экспорта в регион», — утверждают в ОГТСУ.