Президент США Джо Байден, который на прошлой неделе повторно заразился коронавирусной инфекцией нового типа, чувствует себя хорошо, несмотря на то что результаты его последнего ковид-теста оказались положительными. Об этом говорится в заявлении лечащего врача главы государства Кевина О’Коннора.

«Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя у него вновь появился слабый мокрый кашель. У него нет температуры, и он остается в бодром расположении духа. Температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и сатурация находятся полностью в пределах нормы. Его легкие чистые», — говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Вместе с тем, отмечается в заявлении, результат его утреннего антиген-теста на ковид снова оказался положительным. В этой связи политик будет и далее находиться на карантине и выполнять свои рабочие функции удаленно.