Министерство финансов Соединённых Штатов заявило о расширении санкций против России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в новый санкционный список попали 13 физических лиц и порядка 30 юридических лиц.

В перечень попали, в частности, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Также санкции введены против Алины Кабаевой.

Под новые санкции также попали:

бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (9 место в российском рейтинге Forbes-2022, состояние оценено в $11,1 млрд);

глава совдира ММК Виктор Рашников (18-е место в Forbes-2022, $6,6 млрд);

совладельцы «Фосагро» Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы (24-е место, $4,8 млрд);

совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко (47-е место, $1,9 млрд);

бывший член совдира ТМК Дмитрий Пумпянский (в рейтинг 2022 года не попал, в 2021 году занял 62-е место).

Помимо этого в список внесли Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Санкции предусматривают блокировку активов, изоляцию от долларовой системы.