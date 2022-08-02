Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква обвинил Германию в блокировке макрофинансовой помощи Киеву в размере €9 млрд.

По его словам, Украина уже получила €1 млрд помощи, однако Германия и некоторые другие европейские страны блокируют предоставление оставшихся €8 млрд. «Очень позитивная новость: сегодня Украина получила €1 млрд из €9 млрд макрофинансовой помощи, которая была принята решением всех лидеров стран — членов ЕС, — сказал Жовква во вторник на брифинге. — Ожидаем получения еще €8 млрд. К сожалению, некоторые государства Европейского союза, в частности Германия, пока что блокируют рассмотрение этого вопроса. Президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами».