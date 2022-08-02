В Сабирабаде произошла автоавария. В результате погиб житель Сальянского района Фазиль Сабир оглу Магеррамов (1997 г.р.).

Известно, что он был заместителем председателя Сальянской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), пишет АПА.