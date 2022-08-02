Визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не противоречит политике Штатов в отношении Китая. Такое заявление она опубликовала по прибытии в Тайбэй.

Более того, Пелоси подчеркнула, что её визит на Тайвань свидетельствует о поддержке Штатами местной демократии.

«Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях. США продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво», — подчеркнула Пелоси.