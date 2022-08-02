Страны G7 изучают возможность полного запрета на транспортировку нефти РФ, если ее стоимость не согласована «международными партнерами», передает ТАСС,со ссылкой на коммюнике Группы семи.

В коммюнике говорится о том, что они будут стремиться найти решения, которые снизят доходы РФ от реализации углеводородов.

«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», — говорится в документе.

G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.