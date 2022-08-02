Вчера Организация атомной энергии Ирана распорядилась запустить несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана.

Как заявил представитель ОАЭИ Бехруз Камалванди, распоряжение о запуске и закачке газа в сотни центрифуг, в том числе передовых, было издано в соответствии с законом о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа, а также чтобы выйти на минимальный уровень обогащения 190 тыс. ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг), что является уровнем потребностей страны, сообщает İRNA.

Однако сегодня, выступая перед журналистами на конференции, министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян рассказал о событиях, связанных с переговорами по возобновлению иранской ядерной сделки 2015 года.

Он сказал, что стороны готовились к новому раунду переговоров несколько недель назад, но США внезапно предложили резолюцию в Международном агентстве по атомной энергии, чтобы заставить Иран пойти на уступки за столом переговоров.

«Это было для нас неожиданностью, сказал он, — поскольку мы неоднократно получали послания доброй воли от президента США Джо Байдена через посредников, и мы предложили им наш решительный ответ».

Высокопоставленный дипломат также подчеркнул предложение главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля на прошлой неделе возобновить переговоры, но вчера США внесли новые компании в свой санкционный список.

«Введение санкций со стороны Джо Байден, Энтони Блинкен и Роб Мэлли Бесполезно, в то время как официальные лица США и даже Боррелл в своем предложении подтвердили, что максимальное давление на Иран провалилось», — отметил Амир Абдоллахиян.

Он также сообщил, что прошлой ночью Иран начал подавать газ в сотни центрифуг нового поколения в ответ на эти меры, принятые США.

«Американцы не должны думать, что такими действиями они могут добиться уступок за столом переговоров, и они должны прекратить чрезмерные требования», добавил он.