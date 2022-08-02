В последнее время армянская сторона на международной арене, словно половой тряпкой «нкр», размахивает темой об «армянских военнопленных».

Напомним, что речь идет об армянах, которые с оружием в руках совершали теракты в отношении азербайджанских граждан. Эти армянские вооруженные группировки не покинули территорию Азербайджана, а наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершали террористические провокации и диверсионные действия против военнослужащих и лиц, состоявших на службе на указанной территории с азербайджанской стороны.

Тем не менее, армяне, с присущим им коварством и хитростью продолжают «пудрить мозги» цивилизованному обществу, выдавая террористов за военнопленных.

Справка: 26 ноября 2020 года в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, несущих службу на этой территории, были убиты трое наших военных, двое получили ранения.

8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передающего оборудования вблизи поселка Гадрут этого района погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell.

Заметьте, важный нюанс. Все эти события произошли после подписания трехстороннего заявления Азербайджаном, Россией и Арменией.

Однако стоит признать, что «бравые армянские вояки» в ходе 44-дневной войны в массовом порядке сдавались в наш плен ради того, чтобы выжить. Но и в этом вопросе Азербайджан выполнил все обязательства, вернув армянских военнопленных. Взамен на жест Баку, Ереван обязался предоставить минные карты. Увы, выражение «верить армянам — себя не уважать» вновь доказало свою самодостаточность.

После того, как Азербайджан передал Армении военных в обмен на карты минных полей, началась смертельная игра. Армяне, не отходя от традиций предательства и вероломства, вновь сыграли на наивности азербайджанцев. Карты минных полей, освобожденных Азербайджаном территорий, оказались ложными. Благодаря «армянскому коню», граждане Азербайджана становятся жертвами хайского террора.

Так, 2 августа три сотрудника агентства по разминированию (ANAMA) подорвались на противопехотной мине в освобожденном селе Гараханбейли Физулинского района и получили тяжелые телесные повреждения. В результате у одного человека ампутирована правая нога. В настоящее время по данному факту прокуратура Физулинского района проводит расследование.

И это одно из множества подобных происшествий, в ходе которых мы удостоверились в «миролюбии» наших соседей. Фактически, это продолжение тайной войны Армении против Азербайджана, политики террора, которая продолжается уже более 2 лет. За этот период сотни азербайджанцев стали жертвами мин, заложенных армянами на ранее оккупированных ими территориях.

Основная часть территорий, освобожденных Азербайджаном из-под оккупации, заминирована. Более того, покидая в 2020 году Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, армяне вновь заминировали эти территории. Факт того, что армяне заминировали территории, приграничные с двумя соседними странами, показывает их истинное лицо.

Сегодня Армения, уклоняющаяся от мирного договора и саботирующая все мирные инициативы, продолжает оставаться страной, угрожающей безопасности в регионе. В Армении произошла смена власти, к которой пришел Пашинян, называющий себя демократом. Эта страна потерпела тяжелое поражение в войне, но даже это обстоятельство не побудило ее отказаться от террористических идей и политики

Между тем Азербайджан не раз заявлял о том, что является сторонником мира и стабильности в регионе. Наша страна около 30 лет терпела армянскую оккупацию. 44 дня решили этот вопрос, однако хаи вздумали сыграть в «партизанов». Но игра эта «патриотическая», как ее неверно понимают армяне, когда ты на своей земле, а на чужой это называется терроризмом.

Я не сторонник военного решения данной проблемы, но поведение армянской стороны наводит на мысль, которую в свое время изрек римский сенатор Катон Старший: «Карфаген должен быть разрушен». В данном контексте подразумевается «армянская болезнь», заточенная на тюркофобии. Во всех случаях, нужно остерегаться армян, даже дары приносящих.

Всевышний наделил Азербайджан множеством климатических поясов, райскими уголками в различных регионах, и в то же время наложил проклятие, обрекая нас на соседство с армянами. Как было отмечено выше, безродному племени верить нельзя, и ухо нужно держать востро. Даже, если армянин признается в любви и дружбе турку, и поцелует руку, то знайте: это поцелуй Иуды по-армянски…

Фарид Теймурханлы