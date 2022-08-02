В Пакистане в провинции Белуджистан разбился военный вертолет, выполнявший миссию по оказанию помощи пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, шесть человек, находившихся на борту, погибли. В их числе высокопоставленный военный — региональный командующий генерал-лейтенант Сарфраз Али.

Вертолет потерял связь с диспетчерами накануне вечером, а днем во вторник спасатели обнаружили обломки. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за плохих погодных условий.