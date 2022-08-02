Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили во вторник по телефону перспективы укрепления двусторонних связей, а также ход реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана по Карабаху, сообщает ТАСС.

«В двустороннем плане основное внимание уделено состоянию и перспективам дальнейшего укрепления российско-армянских связей, в том числе в контексте выполнения договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в Россию премьер-министра Никола Пашиняна 19-20 апреля этого года и контактов лидеров на полях саммита ОДКБ 16 мая этого года», — говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что стороны рассмотрели «ход реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года». «Подтверждена приверженность их всеобъемлющему эффективному выполнению, в частности в плане запуска проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, нормализации отношений между Ереваном и Баку», — добавили в министерстве