В ближайшей к Тайваню китайской провинции Фуцзянь замечен эшелон с пусковыми установками баллистических ракет средней дальности DF-16, пишет Telegram-канал Dambiev.

«Полагают, что ракета может нести 1, 2 или 3 боеголовки с индивидуальным наведением. Дальность стрельбы — от 800 до 1000 км», — говорится в посте.

Ракета использует как инерциальную, так и спутниковую систему наведения, коэффициент вероятного отклонения зарядов от цели не превышает 10 метров.

Комплекс DF-16 представляет особую опасность для Тайваня, так как может преодолевать противоракетную оборону острова, состоящую из зенитных комплексов Patriot.