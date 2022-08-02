Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который приедет в Сочи с визитом.

Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, в пятницу будет рабочий визит президента Турции Эрдогана. В Сочи состоятся переговоры двух президентов», — сказал он.

По словам представителя Кремля, на встрече будут затронуты в том числе двусторонние и региональные вопросы, среди них — и ситуация в Украине. «Хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов — посмотреть, насколько он эффективно работает. Ну и обменяться мнениями по мировым делам», — пояснил Дмитрий Песков.