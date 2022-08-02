В Управлении мусульман Кавказа назвали адреса, по которым будут проводиться акции по сдаче крови в день Ашура.

Акции будут проводиться 8 августа 2022 года в следующих местах:

По городу Баку:

Хазарский район, святилище Мирмовсум Ага

Церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек), Насиминский район

Мечеть «Шах Аббас», Низаминский район

Мечеть Бибиэйбат, Сабаильский район

Мечеть Гарачухур, Сураханский район

Мечеть Тезепир, Ясамальский район

Отделения Центрального Банка крови в Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Ширване, Барде и Губе.

Всего акции по сдаче крови пройдут в 6 мечетях и святилищах, а также в 8 медицинских учреждениях.