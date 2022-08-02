Великорусский шовинизм в действии. Свою лепту в эфемерное чувство, которое подбадривает комплекс неполноценности России, внесла заезженная пластинка.

Невероятно, но факт. СССР, чьей преемницей является Россия, пошагово повторяет алгоритм действий Адольфа Гитлера. Проведем аналогию: Гитлер забрал Судетскую область под предлогом защиты прав немецкого этнического меньшинства.

Президент России Владимир Путин, не мудрствуя лукаво, поступил также в вопросе Донбасса. Но вот в чем вопрос: в случае с Гитлером – аннексия, а в Украине Путин проводит «спецоперацию».

Но и не это прискорбный факт. Вся беда заключается в том, что представители российского истеблишмента несут такую чушь, что будь они президентом России, как говорится, то за базар ответили бы.

Возьмем, к примеру, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он был в течение четырех лет главой РФ, а запомнился лишь издевательской тирадой: «Денег нет, вы там держитесь» и танцами. Но Медведев, несмотря на все ляпы, метит в кресло главы России.

Медведев не стал изобретать велосипед, и пошел по проторенной Путиным тропе.

Как известно, мечтой Владимира Путина является воссоздание Советского Союза. Неспроста он как-то сказал, что для него «распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России». «Государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет», — сказал он.

Итак, мечтающий о президентском кресле Медведев на своей странице «В Контакте» поделился постом, в котором он утверждал, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской Империи. В тексте говорилось о том, что пора заканчивать с «парадами суверенитетов». Заявлялось, что Россия «пойдёт в следующий поход для восстановления границ нашей Родины».

В посте сообщалось, что Грузия была создана в нынешних границах только в рамках Российской Империи. А Казахстан и вовсе назвал «искусственным государством».

«Пока туда не придут русские, порядка не будет», — гласит пост.

Судя по всему, Дмитрий Медведев далек от истории. Когда существовало царство Колхиды (нынешняя Грузия), русские бродили по лесам в поисках еловых шишек и грибов. Про древнее грузинское царство Кахетия описано даже в «Одиссее» Гомера. Но Медведеву это не интересно. Ведь главное для него — следовать заветам Путина.

А заветы просты: вернуть СССР, а заодно возродить Российскую империю. Медведев пытается внедрить в умы мирового сообщества бредовую мысль о том, что, где русские, там порядок. Въетнам, Афганистан, Сирия, Ливия… Везде была «русская рука». Без всякого порядка. Или Медведев считает, что 366-ой полк, принявший активное участие в Ходжалинском геноциде, тоже наводил порядок?

Судя по всему, не все спокойно в российском политическом истеблишменте. Неудачи на украинском фронте сказывается на психическом состоянии даже высокопоставленных особ. В то же время, стоит признать, что звоночек тревожный. «Русский медведь» разошелся не на шутку. Того гляди, Медведев предъявит претензии и на Австралию. Почему бы и нет? Умом же Россию не понять…

P.S. А если серьезно, то и Азербайджан может оказаться в «меню» российского кашалота. Но, если учесть турецкий фактор, то Москве в Баку делать нечего. Как гласит русская пословица, уйдут несолоно хлебавши…

Фарид Теймурханлы