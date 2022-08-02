В Украину прибыл министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау. Вместе с ним приехала генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Делегация так же посетила Бучу, в пресс-службе польского председательства в ОБСЕ в 2022 году в Twitter.

«Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине», — говорится в сообщении.

Рау прибыл в Киеве на поезде «Укрзализныци».