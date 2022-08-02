Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонные переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Об этом сообщается в Facebook посольства США в Азербайджане.

«Они обсудили историческую возможность для Азербайджана и Армении достичь мира в регионе. Помощник госсекретаря подтвердила предложение США, связанное с содействием разблокировке региональных транспортных коммуникаций в регионе. Она призвала стороны приложить усилия для снижения напряженности на границе и продолжения мирного диалога», — говорится в сообщении.