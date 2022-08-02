Минобороны Норвегии объявило о передаче ВС Украины 14 бронированных патрульных машин LAV-3 «Линс», часть из которых применялась норвежскими подразделениями в Афганистане, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

LAV-3 поставляются ВСУ в дополнение к ранее переданным Норвегией артиллерийским системам, переносным зенитным ракетным комплексам и БТР.

По заявлению министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, сейчас норвежское правительство оценивает, как может оказать дальнейшую поддержку Украине.