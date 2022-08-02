Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов принял делегацию во главе с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает Report.

В ходе обсуждений были затронуты двусторонние и региональные преимущества энергетического сотрудничества двух стран, затронуты такие глобальные энергетические проекты как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Трансанатолийский газопровод (TANAP). Отмечено, что TANAP, являющийся совместным проектом Азербайджана и Турции, наряду с удовлетворением потребностей Турции в природном газе, играет важную роль, как один из основных источников энергии в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также обсуждены предпринимаемые шаги в направлении поставок дополнительных объемов газа в контексте растущего спроса на газ в регионе.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с обменом электроэнергией между Азербайджаном и Турцией, возможностями транзита и экспорта электроэнергии через Турцию.

Предоставлена информация о проектах, осуществляемых в направлении превращения Карабаха и Восточного Зангезура в зону “зеленой энергии”, и отмечены широкие возможности для участия турецких инвесторов в этих процессах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о проведении очередного азербайджано-турецкого энергетического форума.