Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, продолжается быстрыми темпами., сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность автомобильной дороги Барда-Агдам составляет 44,5 км. Четырехполосная автомобильная дорога строится в соответствии с I технической категорией.

На сегодняшний день завершено строительство мостов длиной 91,3 и 18,2 метра, построенных на 25-м и 40-м км дороги. Также на 29 км дороги продолжается строительство «пит стопа» и наземных пешеходных переходов на 4-м, 14-м и 16-м км автодороги.

Первые 14 км трассы Барда-Агдам проходят через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же дорога охватывает более 20 населенных пунктов, включая города Барда и Агдам.