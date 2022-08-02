2 августа около 10:00 в прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что 3 сотрудника компании, занимающейся работами по разминированию, подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Гараханбейли Физулинского района.

В ходе расследования было установлено, что при проведении работ по разминированию на указанной территории Ядигар Шукюров (1990 г.р.), Ровшан Ализаде (1991 г.р.) и Гылман Гусейнов (1976 г.р.) подорвались на противопехотной мине. Я.Шукюров и Р.Ализаде получил телесные повреждения различной степени тяжести, Г. Гусейнову была ампутирована правая нога.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.