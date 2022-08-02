Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, к которому Кремль прибегает во время полномасштабной войны против Украины.

Эти заявления прозвучали в речи Блинкена на конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия/, сооьщает «Европейская правда», э.

Среди примеров угрожающего поведения госсекретарь упомянул КНДР, Иран и, наконец, Российскую Федерацию.

«Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и прибегает к безответственным, опасным угрозам ядерной кнопкой – ее президент предупредил, что те, кто поддерживает защиту Украины, цитирую, «рискуют получить последствия… которых вы не видели никогда раньше в своей истории», – отметил Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что агрессия РФ против Украины является вопиющим нарушением международного права и основанного на правилах глобального порядка, который все пытаются сохранять.

«Но еще более критично – и это напрямую связано с темой, которая нас собрала на этой конференции, – что эти действия также противоречат гарантиям, которые она (РФ) предоставила Украине в 1994 году по так называемому Будапештскому меморандуму, гарантии уважения к суверенитету и независимости Украины, которые сыграли важную роль в том, чтобы Украина решилась отдать свой ядерный арсенал, унаследованный после распада СССР… Какой сигнал это направляет любой стране мира? Все могут задуматься, что им необходимо иметь ядерное оружие, чтобы защищаться и избежать агрессии против своего суверенитета и независимости», – отмечает Блинкен.

Госсекретарь отметил также, что под контролем российских оккупационных войск остается крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.