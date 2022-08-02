Турция выступает за дальнейшее укрепление связей с тюркскими государствами. Важной площадкой для диалога остается Организация тюркских государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая на трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте, передает «Анадолу».

Чавушоглу назвал трехсторонние механизмы сотрудничества «важным посланием» как региону, так и международному обществу.

«Исторические связи и политическая воля – залог региональной интеграции», — сказал глава дипломатии.

По его словам, тесное взаимодействие глав государств вносит важный вклад в развитие сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава турецкой отметил значимость восстановления исторического Шелкового пути с целью углубления торгового сотрудничества тюркских государств.

«Срединный транспортный коридор, предполагающий транзит грузов через Каспийское море, стал особо значимым в реалиях сегодняшнего дня. Война в Украине вновь напомнила о значимости безопасной транспортировки и логистики. Кроме того, многие слаборазвитые страны столкнулись с продовольственным кризисом», — констатировал турецкий министр.

Глава МИД отметил, что отношения Турции с Азербайджаном и Узбекистаном вышли за рамки стратегического партнерства.

Чавушоглу привлек внимание к усилиям Турции по нормализации ситуации на Южном Кавказе.

По его словам, реализация новых проектов, в том числе в сфере транспорта, отвечает интересам всех стран региона.

«Анкара, в числе прочих вносит вклад в восстановление территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации. Важные усилия в данном направлении предпринимаются под руководством президента Ильхама Алиева», — сказал Чавушоглу.