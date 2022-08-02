Военнослужащие азербайджанской армии – младший сержант Фараджов Санан Мухаммад оглы и солдат Байрамлы Юсиф Эльдар оглы во время прохождения службы использовали смартфоны и делились фотографиями и видео, связанными со службой, в своих личных аккаунтах в социальных сетях, вопреки соответствующим приказам и распоряжениям руководством Минобороны.

По информации министерством обороны, младший сержант азербайджанской армии С.Фараджов и рядовой Ю.Байрамлы были исключены из рядов армии.

К военнослужащим, грубо нарушающим правила воинской этики, а также требования устава и соответствующих приказов, будут приняты строгие меры.