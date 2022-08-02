Снижение поставок газа из России в ФРГ может привести к проблемам в работе крематориев. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя сферы.

По его мнению, в случае нормирования потребления газа крематории должны остаться приоритетной сферой, так как без топлива большинство крематориев не сможет функционировать.

По данным ассоциации гробовщиков Германии, из 1 млн человек, которые ежегодно умирают в стране, 75% подвергаются кремации. Это один из самых высоких показателей в Европе.

В ближайшей перспективе одной из возможностей может стать сокращение средней температуры печей. Такая мера может сократить количество используемого газа на 10-20%. Также в качестве одной из возможных мер по сокращению потребления газа крематориями предлагается поддержание постоянной температуры печей вместо разогревания при необходимости, в ходе которого расходуется больше энергии. Однако собеседник агентства Рейтер отметил, что не все крематории обладают достаточным спросом для перехода в подобный режим.