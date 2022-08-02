Россия продолжает нести потери в войне с Украиной – только за минувшие сутки солдаты ВСУ уничтожили около 140 российских военных, всего за 159 дней ВСУ ликвидировали 41 170 солдата армии РФ, сообщает : Генштаб ВСУ в Facebook

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 41 170 (+140) человек ликвидировано

танков ‒ 1 768 (+0) ед

боевых бронированных машин ‒ 4 014 (+3) ед

артиллерийских систем – 936 (+4) ед

РСЗО – 259 (+0) ед

средств ПВО – 117 (+0) ед

самолетов – 223 (+0) ед

вертолетов – 191 (+1) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед

крылатых ракет – 174 (+0) ед

кораблей/катеров – 15 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2) е

специальной техники – 82 (+0) ед