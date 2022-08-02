Россия продолжает нести потери в войне с Украиной – только за минувшие сутки солдаты ВСУ уничтожили около 140 российских военных, всего за 159 дней ВСУ ликвидировали 41 170 солдата армии РФ, сообщает : Генштаб ВСУ в Facebook
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составили:
личного состава – около 41 170 (+140) человек ликвидировано
танков ‒ 1 768 (+0) ед
боевых бронированных машин ‒ 4 014 (+3) ед
артиллерийских систем – 936 (+4) ед
РСЗО – 259 (+0) ед
средств ПВО – 117 (+0) ед
самолетов – 223 (+0) ед
вертолетов – 191 (+1) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед
крылатых ракет – 174 (+0) ед
кораблей/катеров – 15 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн – 2 914 (+2) е
специальной техники – 82 (+0) ед
Добавить комментарий