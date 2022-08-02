Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян, передает его пресс-служба.

Как указывается в заявлении, режим ЧС в рамках борьбы со вспышкой данного заболевания введен для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате.

Также сообщается, что федеральные власти предоставили Калифорнии уже более 61 тыс. доз вакцины от обезьяньей оспы, жителям этого штата было сделано свыше 25 тыс. прививок.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян.