Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту Российской Федерации Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2».

Дуда подчеркнул, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года.

Польский президент добавил, что в 2021 году между Байденом и Меркель последовало соглашение, по которому Штаты отказываются от противодействия «Северному потоку – 2».

«И в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был этим шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — заявил Дуда.

Он отметил, что отношения между Польшей и Германией находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.