Оппозиционная фракция «Армения» решила сложить мандаты, пишет газета «Жоговурд», ссылаясь на свои источники.

Причем речь идет не только о действующих депутатах, но и всех потенциальных кандидатах на места в парламенте, а их 153 человека. Сейчас идет сбор подписей.

«То есть, чтобы не было таких, которые, если очередь на получение мандата дойдет до них, могут начать заигрывать с властями, чтобы стать депутатами от фракции «Армения», — передает газета слова источника.

Пока решение единогласно поддержали в АРФ «Дашнакцутюн». Ее представитель, депутат Гегам Манукян, не стал комментировать изданию эту информацию.