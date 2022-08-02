Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом природного газа в 2023 году, и правительство должно работать с производителями, чтобы те немедленно начали перенаправлять предназначенный для экспорта СПГ на внутренний рынок, заявила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

Нехватка газа на восточном побережье страны может привести к вынужденному закрытию производств. Ожидаемый дефицит эквивалентен примерно 10% прогнозируемого внутреннего спроса на восточном побережье, где расположены три крупнейших города Австралии.

«Это значительное ухудшение условий по сравнению с тем, что год назад мы прогнозировали на 2022 год, и оно представляет реальный риск для энергетической безопасности Австралии», — говорится в отчете ACCC.