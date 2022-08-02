Новая Зеландия открыла свои границы для путешественников из всех стран и начала принимать заявки на студенческие и гостевые визы, сообщают власти.

Заявители по-прежнему должны будут пройти полную вакцинацию и заполнить декларацию путешественника из Новой Зеландии, получив QR-код, его спросят на регистрации на рейс. По прилете требуется пройти экспресс-тест. Его нужно будет повторить также на пятый или шестой день пребывания.

Туристы из стран, с которыми действует безвизовый режим, также должны будут получить разрешение на электронные поездки в Новую Зеландию.