Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас в мире наблюдается ядерная опасность, невиданная со времён разгара холодной войны.

Соответствующее заявление он сделал на открытии обзорной конференции стран — участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.

«В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что геополитическая напряжённость достигла новых высот.

Генсек ООН заявил, что необходимо срочно подтвердить и укрепить норму о недопустимости использования ядерного оружия.