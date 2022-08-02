Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас в мире наблюдается ядерная опасность, невиданная со времён разгара холодной войны.
Соответствующее заявление он сделал на открытии обзорной конференции стран — участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.
«В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что геополитическая напряжённость достигла новых высот.
Генсек ООН заявил, что необходимо срочно подтвердить и укрепить норму о недопустимости использования ядерного оружия.
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