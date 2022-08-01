Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, за годы после аннексии Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

«Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму», — отметил Зеленский.