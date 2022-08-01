Предварительные заключения международных экспертов говорят о том, что гибель украинских военнопленных, которые содержались в колонии в Оленовке Донецкой области, была следствием применения российскими войсками термобарического оружия. Об этом Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал в интервью в эфире единого телемарафона.

Генпрокурор подчеркнул, что получает отчеты о том, как продвигается расследование убийства украинских пленных в Оленовке, каждые три часа. Он подчеркнул, что в настоящее время к расследованию привлечены международные эксперты, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.

«Хочу сообщить, что предварительные выводы международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие… То есть, это несомненно не ракетный обстрел – в этом они уверены», – заявил Костин, подчеркнув, что это мнение не одного, а нескольких экспертов.

По его словам, применение в Оленовке термобарического оружия, которое использует РФ, подтверждается также информацией, которую в настоящее время отрабатывают органы досудебного расследования.

Костин добавил, что проводятся безотлагательные следственные действия для установления «конкретных лиц», причастных к гибели украинских пленных но их поиск – «вопрос более сложный».

«На мой взгляд, более приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания ракетными системами типа HIMARS. Но еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется Россия», – подытожил генпрокурор.