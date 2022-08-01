Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялся телефонный разговор.

Данную информацию приводит пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, выполнении трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений по итогам двусторонних встреч между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве Шарля Мишеля.

Байрамов проинформировал Донфрид о позиции Азербайджана в отношении обеспечения мира и прогресса в регионе, в том числе открытия транспортного сообщения и коммуникаций, делимитации границ двух государств, необходимости начала работы по будущему мирному договору. Министр указал на важность полного выполнения обязательств сторонами.

В частности, было отмечено, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, до сих пор армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с азербайджанских территорий, и это является недопустимым.

В ходе телефонного разговора были обсуждены дальнейшие шаги по процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной повестки дня, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.