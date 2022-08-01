Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день на ближайшие две недели. Об этом в комментарии Bloomberg сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в понедельник, 1 августа.

По его словам, после проверки безопасных маршрутов в этом пробном режиме экспорт зерна может достичь 3 млн тонн в месяц через четыре-шесть недель.

«Следующие суда с зерном отправятся из портов Черноморск, Одесса и Южный после того, как в понедельник из Одессы отправился первый корабль в Ливан», – пишет агентство.