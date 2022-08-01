Власти США передают Украине очередной пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что ранее в этот же день официальные лица США провели беседу с украинскими коллегами, чтобы «проинформировать их о новом пакете».

Согласно подписанному позже меморандуму президента США Джо Байдена, новые поставки Киеву будут включать 75 тыс. снарядов для 155-милимметровых гаубиц М777, а также ракеты для комплексов HIMARS.