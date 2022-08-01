Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания правительства выступил с заявлением.

Коснувшись темы переговоров и заключенного между Россией, Украиной, ООН и Турцией в Стамбуле соглашения, президент с удовлетворением отметил, что первый корабль с украинским зерном на борту, начал движение из порта Одессы: «Выход первого корабля по «зерновому коридору» — значительный дипломатический успех. Мы смогли добиться этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной».

Отметив важность заключенного на прошлой неделе соглашения о транспортировке зерна и прочих продуктов с украинских портов, президент заявил: «Продовольственная безопасность 30 процентов населения мира была под риском из за российско-украинской войны».

Президент Эрдоган подчеркнул, что движение первого корабля по «зерновому коридору» — значительный дипломатических успех.

«Мы и впредь будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления прочно мира в регионе», — сказал президент Эрдоган.