Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала в WeChat патриотическое видео с призывом «хоронить» всех вторгающихся врагов.

«Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся врагов», — об этом говорится в агитационном ролике китайских военных.

Само видео было снято по случаю 95-й годовщины Армии КНР, однако его выпуск совпал с ожидающимся прибытием спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

