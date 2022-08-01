Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона. Об этом сообщил МИД России.

Меры введены в связи с продолжением применения британским правительством механизма санкционных ограничений в отношении представителей России.

В том числе в российский санкционный список включены лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, министр финансов и экономики правительства Шотландии Кейт Форбс, руководитель фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд и другие.