Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $60,25 млрд с начала 2022 года. Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние на 1 августа 2022 года сократилось на $8,2 млрд и составило $20,6 млрд, возглавил список наиболее обедневших российских миллиардеров, следует из материалов агентства Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон потерял $5,73 млрд, его состояние сократилось до $26,7 млрд, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин обеднел на $5,5 млрд, его состояние составило $22,5 млрд.

Также в списке богатейших предпринимателей России, чье состояние уменьшилось, оказался бизнесмен, владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов, его состояние с начала года сократилось на $894 млн и сейчас составляет $20,4 млрд. Экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $3,92 млрд, на начало 2022 года его состояние оценивается в $17,8 млрд.