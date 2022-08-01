Новый тест президента США Джо Байдена на коронавирус в понедельник показал положительный результат, американский лидер продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции. Об этом говорится заявлении лечащего врача президента Кевина О’Коннора, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Президент в начале недели продолжает чувствовать себя хорошо», — подчеркнул специалист. Как он уточнил, «сегодня утром, как и ожидалось, его тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 остается положительным». «Президент продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции», — пояснил О’Коннор. По его словам, американский лидер по-прежнему будет выполнять свои должностные обязанности, находясь в Белом доме.