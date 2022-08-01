Нашлась 19-летняя девушка, пропавшая месяц назад в Евлахе. Данную информацию приводит МВД страны.
Сотрудники Евлахского РОП выяснили, что С.Мустафалы, пропавшая без вести 1 июля, находится в доме своей подруги.
Девушка возвращена близким.
Нашлась 19-летняя девушка, пропавшая месяц назад в Евлахе. Данную информацию приводит МВД страны.
Сотрудники Евлахского РОП выяснили, что С.Мустафалы, пропавшая без вести 1 июля, находится в доме своей подруги.
Девушка возвращена близким.
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