В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, передает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.