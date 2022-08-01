Ударная авианосная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» покинула Южно-Китайское море и взяла курс на юго-восточную акваторию Тайваня, говорится в отчете китайского аналитического центра SCSPI, с которым ознакомились в ТАСС.

Как отметили в центре, сейчас флотилия может находиться в 800 километрах от юго-восточной оконечности острова. Она обогнула филиппинский остров Лусон и направилась на север, в сторону Тайваня. «Исходя из ситуации, по-прежнему нельзя исключать необъявленного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань», — сообщили в SCSPI.