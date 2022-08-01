Германия может снизить потребление российского газа за счет использования биологических отходов, заявил заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн, передает Südwestrundfunk. По его словам, к примеру, газ можно производить из банановой кожуры.

«Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно гроссийского газа. В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото — остаточные отходы», — отметил Бауманн.

С точки зрения политика, газ, получаемый из органических отходов, уже обеспечивает электричеством более 200 тыс. немцев, и в перспективе это число можно увеличить вдвое, если сделать упор на вторичную переработку. Как подчеркнул Бауманн, этому может помочь появление новой должности — «мусорных сыщиков», которые получат доступ к мусорным отходам граждан в многоквартирных домах для лучшей сортировки отходов.