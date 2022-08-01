Бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс был госпитализирован в больницу итальянского города Ольбия (остров Сардиния), его жизнь находится вне опасности, сообщило агентство АНСА со ссылкой на источники.

По его данным, были проведены анализы, результаты которых еще ожидаются. Источники также утверждают, что ни специалисты полиции, ни другие представители правоохранительных органов не проводили никаких тестов в доме Чубайса на Сардинии, передает ТАСС.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что Чубайс находится в реанимации.

Кремль заявил о готовности оказать помощь госпитализированному Чубайсу.